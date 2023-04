C'è un lupo "a spasso" tra le vie del centro: "Chiamate subito la polizia"

Lago di Garda. Un lupo è stato avvistato nella prima mattinata di domenica nel centro di Castion Veronese, borgo sulle pendici del Monte Baldo e frazione del comune di Costermano sul Garda.

"Chiedo a tutta la popolazione di prestare la massima attenzione e di avvisare immediatamente la Polizia Locale, o direttamente il sottoscritto, nel caso si verificasse qualche altro avvistamento nel nostro territorio comunale": questo l'appello del sindaco Stefano Passarini, che ha poi elencato alcune pratiche quotidiane per disincentivare l'arrivo di nuovi esemplari: "Evitare di lasciare all'aperto ciotole con il cibo per cani o gatti e tenere a guinzaglio i propri cani".

Non è infine mancata una raccomandazione: "Evitare assolutamente di avvicinarsi o andare incontro ai lupi in caso di avvistamento". Una norma di comportamento piuttosto ovvia, che, nell'epoca del protagonismo "social", forse non è così inutile rimarcare.