Strade come fiumi, sottopassi allagati e tanta grandine: un’altra notte di maltempo

Ancora temporali, violenti e improvvisi, si sono abbattuti su parte della nostra provincia, nella tarda serata di sabato 15 giugno. Tra le zone più colpite la bassa Valtrompia , la Valgobbia e la Valsabbia.

Tempesta di grandine a Lumezzane, come si vede nel video: strade completamente imbiancate e danni alle auto in sosta. Strade allagate anche a Sarezzo, dove ancora si spala il fango dalle case e dai negozi, dopo i danni causati dal nubifragio della scorsa settimana. Ancora una volta il sottopasso situato nei pressi del supermercato Esselunga è finito sott’acqua. Tanta pioggia e chicchi di grandine sono caduti dal cielo anche in diverse zone della Valsabbia: da Casto a Sabbio Chiese.

Nelle prossime ore è previsto l’arrivo dell’anticiclone africano che dovrebbe portare temperature estive e condizioni più stabili anche al Nord e nel Bresciano. Attenzione, però: forti temporali sono previsti tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno.