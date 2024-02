Il ponte della Provinciale perde i pezzi: 1,5 milioni di euro per sistemarlo

È stato ufficialmente depositato il nuovo progetto per la manutenzione del ponte del Cavallo tra Lumezzane e Agnosine: ci sono ora altri 500mila euro a disposizione, per un intervento complessivo che ora si attesta a circa 1,5 milioni di euro. “L'impegno della Provincia aumenta in maniera significativa – spiega il consigliere provinciale Giacomo Zobbio –. Il progetto esecutivo è ora all'esame degli uffici: si tratta di un intervento che prevede la riabilitazione strutturale del manufatto, l'impermeabilizzazione delle strutture, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento della pavimentazione e la posa di nuove barriere guardrail”.

Al termine dei lavori, il ponte sarà messo a norma “al fine di risultare più sicuro sia in termini di portata che per il flusso dei veicoli”: confermati anche gli interventi sulla Strada provinciale 79, nel dettaglio 900mila euro per Bione e 800mila per Agnosine, per un investimento complessivo sulla tratta pari a circa 3 milioni di euro.

Il Passo del Cavallo

“Questi lavori – continua Zobbio – sono indispensabili sia nell'interesse dei miei concittadini lumezzanesi, sia per tutti coloro che transitano sulla Strada provinciale che collega Valtrompia e Valsabbia. Lo stato del manufatto non è tale da destare preoccupazione imminente, ma è chiaro che gli interventi hanno priorità massima”. Il ponte in questione fa parte del Passo del Cavallo, un valico alpino che si trova a 742 metri di altitudine: è stato inaugurato il 12 agosto del 1978 e oggi fa parte della Sp79.