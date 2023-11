Doppia vincita al Lotto, in paese è festa: sbancati 75.000 euro

A Lumezzane si fa festa con il Lotto. Come riporta Agipronews, doppia vincita (in gergo: due vincite gemelle) in quel di Lumezzane: entrambe con un ambo da 37.500 euro, centrate con la combinazione dei numeri 9 e 90 sulla ruota nazionale. Questo nell’estrazione del Lotto di giovedì scorso, che ha portato premi per oltre 300mila euro in tutta la Lombardia.

Vincita importante a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza: sbancati 249.500 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna con la combinazione 9-20-82-90 giocata sulla ruota nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni in tutta Italia, per un totale di 994 milioni e mezzo nel corso del 2023.