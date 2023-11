Uno strano bagliore nei cieli del Bresciano: "È un missile francese"

Un bagliore insolito nel cielo, verso le 19.30 di sabato sera: gli avvistamenti si sono susseguiti in tante città del Nord Italia. La strana luce ha catturato l'attenzione anche dei bresciani: un alone bianco, una serie di cerchi concentrici, rimasto visibile per quasi 5 minuti prima.

Un fenomeno che ha incuriosito, dando vita a teorie e spiegazioni fantascientifiche. Non si tratta di manifestazione di vite aliene ma, come ha fin da subito spiegato gli esperti di 3bMeteo "potrebbe trattarsi di un'esplosione di componenti del razzo Strarship di SpaceX o di un test di un lancio del missile M51 dalla Francia".

E proprio dalla Francia è poi arrivata la conferma e Il Ministere des Armées ha pubblicato una nota su X (Twitter): "Questa sera, dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza". Il tweet rilanciava una foto pubblicata dallo stesso ministro Sébastien Lecornu.