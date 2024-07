La fortuna bacia il Bresciano: in due Comuni vinti al Lotto 34mila euro

La provincia di Brescia è stata la regina lombarda della fortuna, nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Sono state infatti registrate ben due vincite, per un totale di 34mila euro.

Nello specifico, in città si è registrata la vincita più alta - a livello regionale - del concorso del Lotto di martedì 2 luglio. Spendendo due euro e azzeccando una quaterna su tutte le ruote (numeri giocati 3, 33, 40, 62) il fortunato cliente di una ricevitoria di Brescia si è messo in tasca 24mila euro. La fortuna bacia anche Castelcovati, nella Bassa: come riporta Agipronews, sono stati vinti 10mila euro al 10eLotto.