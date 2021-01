Lotteria Italia, nel Bresciano vinti 25.000 euro: tutti i biglietti vincenti

Record in negativo per la Lotteria Italia, l’attesa estrazione del 6 gennaio, che quest’anno ha venduto solo – si fa per dire – 4,56 milioni di biglietti, in calo del 32% rispetto al 2019 ma con un incasso di 22,8 milioni di euro. Il Lazio ancora una volta si conferma la regione che ha venduto più biglietti, oltre 837mila (in calo del 36,6%): seguono Lombardia con 763mila (-33,4%) ed Emilia Romagna, che completa il podio con 390mila tagliandi venduti (-39.7%). In provincia di Brescia sono stati venduti quasi 80mila biglietti.

I vincitori del 2021: 25mila euro nel Bresciano

Niente premi milionari in provincia, né tanto meno in regione: i biglietti fortunati sono stati venduti a Pesaro (primo premio d 5 milioni di euro), in provincia di Palermo (secondo premio da 2 milioni), a Gallicano nel Lazio (1 milione), Altavilla Irpina (500mila euro) e Cavarzere (250mila). I premi totali quest’anno sono 130, divisi in vincite di prima, seconda e terza categoria. E’ stato staccato a Cologne un tagliando di terza categoria da 25mila euro, unico premio bresciano. Ma vediamo, come da tradizione, tutti i biglietti vincenti categoria per categoria.

Lotteria Italia: biglietti vincenti di prima categoria

I primi 5 biglietti vincenti (premi di prima categoria) della Lotteria Italia 2020 2021:

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro: E409084 venduto a Pesaro (PU)

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2 milioni di euro: G162904 venduto a Prizzi (PA)

Il terzo premio della Lotteria Italia da 1 milione di euro: A066635 venduto a Gallicano nel Lazio (RM)

Il quarto premio della Lotteria Italia da 500.000 euro: D114310 venduto a Altavilla Irpina (AV)

Il quinto premio della Lotteria Italia da 250.000 euro: A211417 venduto a Cavarzere (VE)

Lotteria Italia: biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i 25 biglietti vincenti di seconda categoria, ciascuno di questi premiato con 50mila euro:

L 361795 CAMMARATA AG

F 031174 ROMA RM

C 145481 TERAMO TE

L 488089 ROMA RM

D 199428 SAN LAZZARO DI SAVENA BO

F 342799 ROMA RM

M 228397 ROMA RM

F 399795 GENOVA GE

L 297508 OMEGNA VB

F 496538 MESSINA ME

B 275673 PORTICI NA

G 239632 CATANIA CT

L 433512 BOLOGNA BO

A 108977 SAN VENDEMIANO TV

F 145395 ALES OR

C 378784 CASORIA NA

L 421708 ROMA RM

E 204241 PAVIA PV

D 181685 BASSANO DEL GRAPPA VI

L 252078 TORINO TO

L 353476 REGGIO EMILIA RE

L 295715 BISACCIA AV

M 119165 MORRO D'ORO TE

A 439501 CUNEO CN

D 185616 TORINO TO

Lotteria Italia: biglietti vincenti di terza categoria

Per concludere, ecco i 100 premi mancanti: sono i biglietti vincenti di terza categoria, da 25mila euro ciascuno. Oltre a Cologne, si segnala una vincita appena oltre confine, a Riva del Garda.