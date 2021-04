Giovedì mattina, in un’intervista a RTL 102.5, il presidente della Regione Attilio Fontana ha confermato che, in vista dell'analisi dei dati Covid da parte della cabina ministeriale, chiederà per la Lombardia il passaggio alla zona arancione.

Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi. "I dati sono in lento ma graduale miglioramento", ha detto ai microfoni della radio. "Farò di tutto perché la Lombardia possa essere messa in zona arancione".

Ma è avere possibile il cambio di casacca? Qui l'analisi dei dati regionali, per capire se il passaggio in arancione sia davvero possibile.