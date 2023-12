Il pony che corre sulla Provinciale alla ricerca del suo amore

Chi nella notte tra martedì 26 dicembre ha percorso la strada Provinciale 19 ha dovuto prestare particolare attenzione a schivare un pony che, visibilmente disorientato e spaventato, trottava in mezzo alla carreggiata, tra le auto di passaggio.

Grazie alla tempestiva segnalazione di una giovane coppia - che ha filmato la corsa del pony ribelle - e al veloce intervento della polizia stradale di Chiari e Montichiari è stato evitato il peggio: Pinocchio, questo il nome del cavallo di taglia ridotta sfuggito da un allevamento di Lograto, non ha causato incidenti ed è stato messo in sicurezza prima che potesse essere investito dai veicoli in transito.

Si sarebbe trattato di una fuga romantica alla quale non sarebbe stato facile mettere fine: “Pinocchio ha corso oltre 5 km alla ricerca del suo amore, sfidando il destino. La polizia stradale ha impiegato oltre due ore per salvarlo dalle strade notturne pericolose, con cambi di direzione folli che hanno reso necessaria la chiusura per 20 minuti di una carreggiata del Sp 19”, si legge sui canali social della Questura di Brescia.

L’intervento si è concluso alle 5 del mattino, quando gli agenti intervenuti sono riusciti a spingere Pinocchio ad abbandonare la carreggiata e a fermarsi in un’area di servizio. Tutto è bene quello che finisce bene: una volta recuperato, Pinocchio è stato restituito al suo proprietario.