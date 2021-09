Linate 2001-2021: una lezione per la prevenzione del futuro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Nel primo mattino dell’8 ottobre 2001 all'aeroporto di Milano-Linate avvenne uno dei disastri aerei italiani con il maggior numero di vittime. L’incidente coinvolse un Cessna Citation CJ2 privato, entrato erroneamente nella pista di decollo principale dell'aeroporto milanese, e un McDonnell Douglas MD-87 in fase di decollo. L'impatto non solo uccise gli occupanti del Cessna ma portò l’MD-87 a schiantarsi contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli. L'impatto e il successivo incendio portarono ad un bilancio finale di 118 vittime.



L’analisi dell’incidente di Linate del 2001 mette in evidenza tre diverse dimensioni inerenti gli errori e i fallimenti: la dimensione individuale (ad esempio relativamente a pilota e controllore), quella organizzativa (del contesto organizzativo all'interno avviene l’incidente) e la dimensione interorganizzativa (con riferimento, in questo caso, agli attori della gestione e della regolazione del trasporto del traffico aereo). A distanza di vent’anni cosa si può imparare da quanto avvenne quel giorno di ottobre? Cosa si può apprendere dalla catena di errori, di problemi organizzativi, di disfunzioni che hanno portato all’incidente? Linate 2001-2021: l’importanza di riflettere sugli incidenti Proprio per affrontare questi temi e riflettere sull’incidente di Linate per migliorare la prevenzione in tutti gli ambienti di lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) organizza per l’8 ottobre 2021 il webinar gratuito “LINATE 2001-2021: com’è cambiata la consapevolezza in questi vent’anni”.



Il webinar, promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana Non Technical Skill (AINTS), coglie l’occasione per riflettere su ciò che si può apprendere e su come sia cambiata la consapevolezza in materia di sicurezza in questi venti anni. L’incontro non vuole ripercorrere la dinamica o le responsabilità dell’evento, ma raccogliere la lezione che questa drammatica storia insegna a chi si occupa di sicurezza. Come analizzare gli eventi incidentali Per analizzare correttamente gli eventi incidentali e le non conformità rilevabili è necessario evitare innanzitutto di cercare un capro espiatorio organizzativo, l’individuo (o insieme di individui) coinvolto nell'evento e sul quale ricadono colpe anche di altri. E se si parla di “incidenti inintenzionali”, eventi che sono accaduti non intenzionalmente, è bene favorire approcci non punitivi all'analisi degli eventi. Invece di chiedersi subito “di che è la colpa?” è bene porsi le giuste domande: “Come e perché ha fallito la prevenzione? Cosa possiamo fare per evitare che un incidente riaccada?”. Con queste domande si sposta l'attenzione dal fattore individuale personale ai fattori organizzativi.



Ed è importante porsi queste domande partendo già dai cosiddetti near miss, che sono spesso simili, dal punto di vista delle cause, agli incidenti più gravi e dannosi, ma non generando danni, non hanno quel rumore giudiziario e della colpa che rende più difficile apprendere dagli errori. Le informazioni e il programma del webinar



Per apprendere partendo dalle lezioni dell’incidente di Linate si terrà, dunque, venerdì 8 ottobre 2021 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - il webinar gratuito “LINATE 2001-2021: com’è cambiata la consapevolezza in questi vent’anni”.



Riportiamo il programma e le relazioni del webinar. Chairman: Massimo Servadio, Vicepresidente AiNTS, socio AiFOS Relatori: - Attilio Pagano, Presidente AiNTS, "Passato, presente e futuro delle NTS: il sottile confine tra competenze individuali e condizioni organizzative" - Rocco Vitale, Presidente AiFOS, "La formazione come fattore di organizzazione" - Andrea Cirincione, socio AiNTS, Consigliere nazionale AiFOS, "Consapevolezza dell’uso di euristiche comunicative" - Gianluca Del Pinto, Segretario di ANACNA, "Il controllo del traffico aereo come sistema complesso e sotto-specificato. Considerazioni sul fattore umano nel XXI secolo" - Antonio Chialastri, Comandante di aereomobile, "Quattro domande sulla sicurezza". Interviste registrate: - Fabio Spadaro, Quality Manager nel settore aeronautico, "L’evoluzione della formazione del personale tecnico negli ultimi vent’anni" - Maurizio Catino, professore ordinario di Sociologia dell'organizzazione presso l'Università di Milano-Bicocca, "2001-2021: quale lezione per il futuro". A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti per RSPP/ASPP e Formatori area tematica n.3 (relazioni/comunicazione).



Il link per avere ulteriori informazioni e iscriversi al webinar: https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/linate_2001-2021



Per informazioni: Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel. 030.6595037 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it