Centro commerciale allagato: tutti a piedi nudi per raggiungere auto e negozi

Non solo la cascata al centro commerciale "Le vele" di Desenzano. Il nubifragio che, nel pomeriggio di ieri, si è abbattuto sul Basso Garda ha creato non pochi disagi anche al "Leone" di Lonato. A finire allagato è stato il parcheggio, sia quello di superficie sia quello coperto. Per i tanti clienti presenti non è rimasta altra scelta per raggiungere le auto e, per chi entrava, i negozi: togliersi le scarpe e immergere i piedi nell'acqua fredda e non proprio pulitissima.