La notizia aveva iniziato a circolare su tabloid di tutto il mondo nell'ultima settimana d'agosto: la star di Hollywood Leonardo Di Caprio, forse l'attore più conosciuto del pianeta, aveva iniziato una nuova relazione con Vittoria Ceretti, top-model bresciana tra le più quotate al mondo, tanto giovane ma con una carriera già brillante, nonché co-conduttrice del Festival di Sanremo nell'edizione 2021.



In principio erano state foto innocenti, che inquadravano Di Caprio mentre passeggiava fianco a fianco alla “nostra” Vittoria: attimi di meritato relax, nel caldo di Los Angeles (le immagini risalirebbero al 23 agosto), mentre la modella si concedeva anche un gelato.



Ora il sito di gossip americano "Page Six" ha pubblicato un video che lascia pochi dubbi: mostra infatti Di Caprio e Vittoria Ceretti baciarsi durante una festa a tarda notte, all'interno di un club di Ibiza.

Attimi di passione

Nel video, girato di nascosto con uno smartphone, si vede la modella 25enne "pomiciare" con la star 48enne di "Titanic", la cui schiena è appoggiata al muro della discoteca "Hï Ibiza", intorno alle 4.30 della notte del 9 agosto. Insomma, la loro relazione è più lunga di quanto si pensasse inizialmente.

Di Caprio è vestito in modo poco appariscente, con il suo solito berretto da baseball e una maglietta nera. Ceretti, da parte sua, ha i capelli raccolti in una coda di cavallo e indossa un top scintillante monospalla, che si riflette sulle luci a LED del club. La coppia si è baciata per qualche secondo in un angolo, forse pensando di passare inosservata, mentre la musica risuonava tutt'intorno a loro.

Chi è Vittoria Ceretti

Per chi non la conoscesse, classe 1998 e cresciuta in Valtrompia (a Inzino di Gardone), Vittoria Ceretti è una top model di fama internazionale che a soli 25 anni ha già solcato palchi e passerelle di tutto il mondo, sfilando per i marchi più conosciuti tra cui Fendi, Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Hermès, Tommy Hilfiger, Michael Kors e Burberry solo per citarne alcuni. Star delle passerelle e dei social, vanta 1 milione e mezzo di follower su Instagram e 1,2 milioni su TikTok. Avrebbe da poco rivelato di essersi lasciata con il marito, il dj Matteo Milleri con cui si era sposata nel 2020. Come riferisce Wikipedia, è alta 1 metro e 77, misure 76-59-88, peso 50 kg.