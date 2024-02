San Valentino: tappezza il paese di messaggi d'amore per la fidanzata

Messaggi d'amore lasciati qua e là lungo il percorso solitamente fatto dalla fidanzata. È il romantico e inusuale regalo di San Valentino di un giovane di Leno per la sua 'innamorata'.

Cartelli e biglietti appesi agli alberi, ma pure appoggiati alle vetrine dei negozi del centro del paese della Bassa. Sopra ad ognuno di loro versi d'amore estrapolati dalle canzoni di Fred de Palma e di Salmo: "E tu sei bella, ma sto mondo no", "Mi basta immaginarti per averti qua", si legge su alcuni dei cartelloni sparsi, non casualmente, per le vie del paese.

A notarli non è stata solo la ragazza a cui erano indirizzati, ma il paese intero. E le foto dei romantici biglietti sono immancabilmente finite sui social. Un gesto tenero, quanto eclatante, che ha strappato un sorriso anche ai più cinici ma pure suscitato un pizzico di (sana) invidia nei confronti della fortunata destinataria.