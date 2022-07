C'è un orso a passeggio in centro al paese: "Credo sia un po' pericoloso"

Alto Garda. Un orso è stato avvistato in centro a Lenzumo, frazione del comune di Ledro, nella tarda serata di sabato 23 luglio. A documentare il passaggio dell'animale è stata una donna che poi ha postato il video dell'avvistamento sul gruppo Facebook "Amo la Val di Ledro".

Nel post, la donna che ha postato il video ha scritto: "Orso pare piuttosto cucciolo avvistato ora (22.40 circa) in centro a Lenzumo. Prego qualcuno del gruppo avvisare chi di dovere.. Credo sia un po' pericoloso fare una passeggiata in queste serate".



Non sono rari gli avvistamenti di orsi, nel 2021 sono stati diversi i video e le foto postate sui social dalle persone che sono riuscite a documentarne il passaggio. Il Servizio faunistico della PaT aggiorna continuamente la mappa degli avvistamenti e un vademecum con i consigli in caso di avvistamento.



Fonte: Trentotoday.it