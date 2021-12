Programma sperimentale lavori boschi diga Valvestino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Domani 10 dicembre alle 9.30 a Valvestino, in località Diga di Ponte Cola, l'assessore Fabio Rolfi, il direttore generale Ersaf Massimo Ornaghi e il presidente del Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi Davide Pace faranno un sopralluogo congiunto per visionare gli interventi effettuati sui boschi pubblici di proprietà demaniale concessi al Consorzio e oggetto di lavori di manutenzione grazie ai bandi PSR, Legge 31 e Servizi Ambientali di Regione Lombardia. Si tratta di progetti sperimentali redatti e realizzati dal Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi che interesseranno tutta l'area boscata lungo la diga di Valvestino di proprietà Ersaf, Enel e Comune di Gargnano con lo scopo di aumentare la sicurezza e migliorare l'equilibrio ecologico dell'area.

Il progetto sperimentale è innovativo, permette di accorpare i terreni boscati in un'unico progetto d'area e fa confluire in Valvestino finanziamenti regionali di ampio respiro: l'intento è di esportare l'esperineza in altre zone della regione ove operano i Consorzi Forestali. Chiediamo se possibile la presenza di un giornalista per dare il giusto risalto all'evento che suggella il successo di un accordo innovativo volto a massimizzare la resa dei finanziamenti regionali. In attesa di un cortese riscontro, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.