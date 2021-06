Va a correre all'alba in riva al lago, peccato sia completamente nudo

Impazza sui social il video di uomo intento a fare jogging all'alba in riva al lago d'Iseo, peccato sia completamente nudo. Il soggetto è stato immortalato da una donna verso le 5.45 e, una volta pubblicato sulla pagina Instagram "Cosebrutteimpaginatebelle", è divenuto subito virale.



Nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti correre nudi è una moda molto diffusa, ci sono persino vere e proprie maratone di gruppo come la Nakukymppi in Finlandia o l'americana Naked Pumpkin, dove si corre come "mamma ci ha fatto" ma con una zucca vuota (in tutti i sensi) sulla testa.