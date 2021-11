Terremoto di magnitudo 3.0 sul Lago di Garda

Scossa di terremoto nella zona dell'Alto Garda. L'Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.0 verso le 8.54 di oggi, mercoledì 17 novembre. L'epicentro è stato individuato in mezzo al lago, tra i comuni di Toscolano Maderno e Torri del Benaco.



Si è trattato di una scossa di lieve entità, ma è stata avvertita dalla popolazione; non si segnalano danni a cose o persone. L'ipocentro localizzato in prossimità della superficie della crosta, a una profondità di 9 km.

Il lago di Garda è situato in un'area molto complessa dal punto di vista geologico, nella quale ci sono faglie che seguono un andamento da Nord e Sud, relativamente attive. Nel 2004, un sisma di magnitudo 5.2 colpì il territorio compreso tra Salò e la Valsabbia, causando danni a numerosi edifici e lo sfollamento di circa 2000 persone.