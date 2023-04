Deflussi raddoppiati per irrigare: il Garda si svuota subito

Il lago di Garda è a un passo dal suo minimo storico: correva l'anno 1953, quando il livello delle acque venne misurato a 43 cm sopra lo zero idrometrico. Non ci siamo lontani, purtroppo: alle ore 7 del 12 aprile, come riportano gli Enti regolatori dei grandi laghi, il livello è pari a 45,8 cm sopra lo zero idrometrico. Questo a fronte di una media pari a 109 cm negli ultimi 70 anni, e ai 101 cm dello stesso giorno dello scorso anno (12 aprile 2022).

Nonostante ciò, da martedì 11 aprile è ufficialmente cominciata la stagione irrigua, con circa l'85% della portata storica: come riferito dalla Comunità del Garda, dalle 10 di martedì il deflusso dall'edificio regolatore di Salionze è salito a 38 metri cubi al secondo (acqua in uscita). erano 18 mc/sec dal 3 aprile scorso: prima di allora il deflusso era stato mantenuto al minimo (8 mc/sec).

Emergenza lago di Garda?

Ma il problema c'è e si vede. Il lago di Garda all'alba del 12 aprile ha fatto registrare un afflusso di 4,4 metri cubi al secondo: questo significa che sta perdendo circa 34 mc (34mila litri) di acqua ogni secondo che passa. Tale afflusso è pari al solo 8,4% rispetto alla media storica: più basso ancora del minimo storico del periodo (7,2 mc/sec), che venne registrato nel 1996. L'afflusso medio del periodo è di oltre 52 mc/sec: vuol dire che l'acqua in ingresso in queste ore è circa 12 volte meno della media.

Il lago di Garda e la sua acqua sono fondamentali per tante, tantissime cose. Per la "sopravvivenza" del fiume Mincio e dei laghi di Mantova, per l'agricoltura (oltre 22 mc/sec dell'attuale deflusso sono per la stagione irrigua) ma anche come riserva di acqua dolce: diversi i Comuni della riviera che pescano dal lago l'acqua del l'acquedotto. E' inoltre un ecosistema ricco di flora e fauna, una località balneare che nel 2022 ha accolto 27 milioni di presenze (record di sempre), senza dimenticare la navigazione. In piena emergenza, potrà essere ancora tutte queste cose?