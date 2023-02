Freddo, onde e vento forte non fermano l'invasione dell'Isola dei Conigli

L'isola dei Conigli continua ad attirare decine di visitatori, nonostante il vento forte e gelido che sta sferzando il Lago di Garda.



Certo, non sono i numeri dei giorni scorsi, ma stamattina sono arrivati ancora decine e decine di temerari, che – dopo aver parcheggiato le auto al porto Torchio di Manerba – si sono diretti verso le ondose acque del Benaco.



In tarda mattinata, tuttavia, il tempo è andato via via peggiorando e il numero di visitatori si è progressivamente ridotto, ma c'è anche chi – dopo essersi tolto le scarpe – sta affrontando la traversata sull'istmo di terra ormai in gran parte invaso dall'acqua.



Fonte video: Instagram