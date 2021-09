"Ciak, si gira!", sul lago di Garda riprese per un nuovo film: si cercano comparse

Il lago di Garda torna ad essere lo scenario perfetto dove girare un film. È la produzione esecutiva Viola Film srl a sceglierlo come location per il nuovo progetto cinematografico "Un'estate sul lago di Garda" (Ein sommer am Gardasee), prodotto per conto di Cologne Film e destinato al grande pubblico della televisione tedesca ZDF.

Una nuova storia romantica e divertente, ambientata tra gli scenari mozzafiato del territorio del Baldo e del lago, le cui riprese si effettueranno tra il 20 settembre e il 19 ottobre. La regia sta cercando i volti da affiancare al cast del film: comparse e figurazioni speciali.

Per candidarsi e? sufficiente registrarsi al database di Eagle Casting (eagleservice-southtyrol.it/area- cast). La partecipazione e? riservata ad un pubblico maggiorenne (non possono partecipare i dipendenti di Pubblica Amministrazione). Per ulteriori informazioni scrivere a: casting.unestatesullagodigarda@gmail.com.



Fonte: Veronasera.it