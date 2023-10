Il miglior cappuccino vegetale? Lo prepara una ragazza bresciana

Gustoso al palato, attraente per gli occhi: il cappuccino, rigorosamente vegetale, preparato da Jessica Pintossi ha conquistato la giuria dell'OraSì Barista Award, competizione andata in scena alla fiera Host di Milano.

Cinque giorni di sfide a colpi di drink a base di caffè e bevande vegetali, nonché di cappuccini in cui la barista bresciana - lavora alla pasticceria Maresi di via Orzinuovi in città - ha sbaragliato tutti i concorrenti, portandosi a casa il primo ambitissimo premio. Jessica è una vera e propria artista delle decorazioni con il latte: sopra ai cappuccini e ai caffè è in grado di dipingere praticamente qualsiasi cosa.



Un talento che ora potrà affinare maggiormente: grazie alla vittoria ottenuta nel concorso, organizzato dall’azienda che produce bevande vegetali, frequenterà un corso di "Latte Art" della scuola di alta formazione World Latte Art & Coffee Center della campionessa mondiale Carmen Clemente.