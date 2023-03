Infarto per Jerry Calà, operato d'urgenza nella notte

A differenza di quanto riportato da alcuni giornali, le condizioni di Jerry Calà sono buone, e non è in pericolo di vita. A darne notizia è lo stesso staff dell'attore che da anni vive sul lago di Garda, a Padenghe. Il malore si è verificato di notte, a Napoli, dove Jerry Calà sta lavorando a un film.

Erano le 2 del mattino quando l'attore è stato colto da un malore, mentre si trovata all'hotel Santa Lucia dove alloggiava. Sono stati prontamente chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il popolare attore nella Clinica Mediterranea in codice rosso per un infarto.

Il 71enne è a Napoli per le riprese di un film ambientato tra la città e Ischia, il titolo del film è "Chi ha rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema". Ieri mattina i manager dell'attore, Alexander Intermite ed Alexander Tempestini, sono intervenuti per chiarire la situazione: "Jerry Calà sta bene, comunichiamo che tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napoli, città dove l'attore si trova per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale e da aprile live con la ripresa della sua tournée".