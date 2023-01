Listeria in formaggi vegani al supermercato: i prodotti sotto accusa

Le autorità francesi hanno comunicato, attraverso il sistema di allerta europeo per alimenti e mangimi Rasff, la presenza di Listeria monocyctogenes in formaggi vegani prodotti dalla ditta transalpina Jay&Joy. La segnalazione segue l'accertamento di 8 casi di listeriosi in Europa, verificatasi tra aprile e dicembre e legati al consumo di prodotti vegani Joy&Joy.

Lo rende noto il Ministero della Salute: "L'azienda - si legge in una nota - ha volontariamente implementato misure di ritiro e richiamo su tutte le sue specialità vegetali simili al formaggio, nonché le sue specialità vegetali simili al foie gras".

I prodotti da non consumare

Questi i vari prodotti del marco Jay&Joy coinvolti nell'allerta, per cui si raccomanda di non consumarli:

Jil, Joséphine; Jeanne; Jean Jacque; Joie gras; Jeta frais; Joy Prairie; Joy Râpé; Parmi Joy; Joy Montagnard Nature; Joy Montagnard Fumé; Joy Montagnard Poivre; Jil Vrac; Joséphine Vrac; Jeanne Vrac; Jean Jacque vrac; blocco Joy; blocco Jeta; tutti i lotti con date di scadenza dal 14/01/2023 al 30/03/2023.

Cos'è la listeriosi

La listeriosi, riferisce l'Istituto superiore di Sanità, è un'infezione causata appunto dal batterio Listeria monocyctogenes, generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti. Nei Paesi occidentali la listeriosi rappresenta un problema di sanità pubblica sempre più importante: seppur meno frequente rispetto ad altre zoonosi, la malattia può manifestarsi con quadri clinici severi e tassi di mortalità elevati, soprattutto in soggetti fragili quali anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti immuno-compromessi.