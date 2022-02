Esche avvelenate nei campi: in paese è già strage di animali

Allarme esche killer in paese: si tratterebbe di granoturco avvelenato che ha già ucciso volatili e nutrie. Lo segnala il Comune di Isorella in una breve nota, a seguito dell'allarme lanciato domenica mattina da un residente. “Con l'intervento di Ats e Arpa – scrive il Comune – è stato possibile scoprire la presenza di esche avvelenate lungo alcuni scoli irrigui in zona Via Selve”.

Il municipio conferma “la moria di uccelli acquatici, oltre che di nutrie, probabilmente a causa del granoturco avvelenato rinvenuto in zona”. Indagini e accertamenti sono in corso: “Vi chiediamo di porre la massima attenzione – conclude il Comune – e segnalare eventuali altri punti non di nostra conoscenza”.