La wedding creator Vanessa Barbato: "Finalmente potremo tornare a... sposarci!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per quei pochi che non lo sanno la Wedding Creator è una professionista che si occupa di tutto ciò che gira intorno all’organizzazione e la gestione di un evento speciale che è il Matrimonio! Sposarsi è un vero e proprio evento unico e irripetibile, occorre organizzare i tanti dettagli che lo renderanno eccezionale ed esclusivo agli occhi degli sposi e degli invitati. L’organizzazione inizia ricercando in linea con i budget assegnati le migliori location, i migliori atelier, i migliori servizi che ne delineano il sicuro successo. Wedding Creator una parola, una professione che in questi anni ha dato spazio ad un mondo creativo ed emotivo come quello dei matrimoni.



Lo dice lei, professionista del Wedding, Vanessa Barbato che nel 2013 apre la sua agenzia alle Isole Canarie precisamente a Fuerteventura. Quando le fai una domanda come questa: “Come vedrai da oggi in poi questa professione che ha bisogno di “assembramenti” per ripartire? Lei sorride e ti risponde così: “Sposarsi oggi in una location che ti possa offrire tanti piani strategici al fine di poterli mettere in pratica al bisogno elimina già a priori questo dubbio certo è che quando cambiano i piani repentinamente li devi avere studiati bene precedentemente, non si può improvvisare. Faccio un’esempio: una coppia invita al matrimonio cento persone, oltre a poterle disporre a rigor di logica e normativa in sicurezza in un determinato modo, in primis nella disposizione più semplice del piano tavoli, più di un numero di persone non puoi unirle e occorre rivederne subito la dinamica. Poi il momento dei festeggiamenti, dove si deve assolutamente saper gestire controllando che gli ospiti rispettino le regole (che avranno trovato precedentemente in un vademecum consegnato nel momento dell’accoglienza) l’importante è mantenere sereni gli sposi ed evitare che nascano problematiche. Quindi coccolare, educando ma proteggendo, gli ospiti specialmente quando presenti di una certa età."



Vanessa, come puoi far arrivare queste informazioni alle persone che oggi hanno desiderio di sposarsi ma chiaramente vista l’incertezza hanno timore dell’attuale situazione? "Da sempre sono molto attenta agli strumenti di informazione, sono una persona multitasking: lavoro in tv, presento programmi televisivi, ho un sito web, uso quotidianamente i social ed ora sto per aprire anche in Italia una nuova agenzia sul Lago di Garda www.sposarsisulgarda.it che stiamo promuovendo, in attesa di avere il via per procedere e si possano attivare i vari servizi da coordinare come chi si occupa della musica, l’intrattenimento, il catering, che come noi sono fermi da tempo. La parola d’ordine è 'azione'! Ciao. Grazie.”