Violento nubifragio: acqua e fango, strade come fiumi in piena

Temporali, raffiche di vento e grandinate hanno colpito diverse zone del territorio lombardo nella notte tra mercoledì e giovedì, continuando poi anche nel corso della giornata di ieri.

La situazione peggiore in provincia di Como, a Blevio, dove si sono registrati allagamenti diffusi causati dall'esondazione del torrente Pertus con trasporto di materiale. Brescia è invece stata solamente sfiorata dal maltempo, con la tromba d'aria formatosi in mezzo al lago di Garda di fronte alla penisola di Sirmione (qui il video), per fortuna senza causare danni.

Un violento nubifragio si è invece abbattuto sull'Alto Sebino, allagando case e cantine nella zona di Lovere e Costa Volpino, dove si segnalano diversi interventi dei vigili del fuoco. In un parcheggio in valle Rescudio (foto sotto), i pompieri di Lovere sono intervenuti per 'liberare' alcune auto in un parcheggio allagato, ripulendo i canali di scolo in modo da far defluire l'acqua piovana.

Forti i disagi al traffico, anche a Pisogne. Diverse le strade allagate, litoranea compresa: vere e proprie cascate di acqua e fango sono scese dai pendii: per oltre un'ora, i veicoli sono stati costretti a procedere a passo d'uomo (video sopra). Nei territori della Valle Camonica interessati dalla frane di fine luglio, fortunatamente non si sono registrate forti precipitazioni.

Di seguito, le cumulate massime di pioggia registrate nella notte tra mercoledì e giovedì, rese note da Regione Lombardia:

- Varese: 183 mm

- Bergamo: 140 mm

- Como: 103 mm

- Sondrio: 98 mm

- Lecco: 92 mm

- Brescia: 45 mm.