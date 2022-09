Il bus non arriva, studentesse dormono sul marciapiede: "Intollerabile"

Corriere strapiene, fermate saltate, e bus 'fantasma'. Un leitmotiv che attraversa da Nord a Sud, come da Est a Ovest, il Bresciano. Disagi e disservizi si moltiplicano dall'inizio del nuovo anno scolastico, così come le proteste e le lamentele. Termina l'emergenza Covid, è ripresa la normale routine scolastica, facendo emergere le criticità di sempre.

E sui social, da alcune ore, circola una foto piuttosto eloquente: quella di due studentesse che 'bivaccano' alla fermata del bus, attendendo il passaggio dell'unico mezzo di trasporto che le possa portare a casa.

A diffonderla è Dario Balotta, capolista al Senato per Verdi-Sinistra ed ex responsabile trasporti di Legambiente Lombardia.

L'episodio verso le 14.30 di mercoledì 21 settembre a Iseo: il bus diretto a Palazzolo sull'Oglio non è passato, così a due studentesse dell'istituto superiore Antonietti - una diretta ad Adro e l'altra a Capriolo- non resta altro che aspettare il pullman successivo. Durante l'attesa, di quasi due ore, una schiaccia un pisolino sul marciapiede, appoggiata al suo zaino; l'altra studia.

Per Dario Balotta si tratta "del solito intollerabile disservizio che investe tutto il trasporto extraurbano nonostante la fine del Covid". Per il candidato di Verdi-Sinistra "le cause sono da ricercare nella mancanza di autisti perché per i nuovi entranti ci sono stipendi da fame. Le aziende però ricevono ricchi corrispettivi dalla Regione a prescindere dalla qualità del servizio offerto che finiscono in profitti non giustificati".