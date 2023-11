L'albero di Natale è un abete tagliato al parco: in paese scoppia la polemica

Il taglio netto e radicale di un abete del parco non è sfuggito ai residenti e nemmeno la sua ricomparsa, poche ore più tardi, nel plateatico di un bar della piazza principale del paese. Succede a Iseo: a poco più di un mese dalle proteste scoppiate per la rimozione dei pini marittimi sul lungolago, una nuova polemica divampa sui social come nei bar.

Nei giorni scorsi, infatti, un abete del parchetto pubblico di una traversa di via Roma è stato letteralmente raso al suolo da alcuni operai del Comune. Il motivo? A quanto pare serviva un albero da addobbare in vista del Natale.

"Ora l'albero (che era in ottima salute ed era stato piantato dai cooperatori al momento dell'inaugurazione del loro villaggio) fa bella mostra di sé nel plateatico di un bar in piazza", scrivono sui social i consiglieri di minoranza della lista civica Progetto Iseo che ora sulla faccenda vogliono vederci chiaro. È stata infatti inoltrata una richiesta di accesso agli atti "per prendere visione del parere rilasciato dalla Commissione Paesaggio in merito al taglio".

Il gruppo di minoranza ha anche ricordato la prassi degli anni passati: "c'era un accordo con un Comune montano vicino che, nell'ambito dei piani di sfoltimento del bosco, forniva in via amichevole e gratuitamente un abete al Comune di Iseo".

Una decisione che fa ancora parecchio discutere: sono in tanti, a Iseo e non solo, a chiedersi se fosse davvero necessario abbattere un albero del parco per averne uno da addobbare per le Feste.