Influenza, picco in arrivo: ospedali sotto stress

Aumentano i casi di influenza in Lombardia, facendo registrare un boom di accessi agli studi dei medici di famiglia e agli ospedali durante le feste natalizie. A spingere i pazienti a rivolgersi ai dottori è il mix di Covid, influenza e sintomatologia intestinale. A brescia e nel resto della Lombardia l'influenza fa sempre piacere paura, soprattutto per l'impatto sui pronto soccorso.

"Risulta nei Pronto soccorso un'attività superiore del 30 per cento rispetto al periodo natalizio dei tempi pre-covid", è l'allarme lanciato dal presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi.

E i numeri confermano questa tendenza. "Nell'ultima settimana più di 150mila lombardi sono stati colpiti da sindrome influenzale rilevata dai 'medici sentinella' distribuiti sul territorio regionale", ha segnalato l'assessore regionale al welfare, Guido Bertolaso. Che ha poi messo in guardia tutti sul futuro prossimo, perché l'emergenza non rientrerà a breve, anzi. "Purtroppo, in questo periodo di festività, i numeri sono destinati a salire e ci aspettiamo il picco proprio nelle settimane fino al 6 gennaio", le parole dell'esponente della giunta Fontana.

L'assessore ha poi voluto sottolineare l'importanza della vaccinazioni: "Certo - le sue parole -, se i cittadini avessero risposto ai nostri continui appelli alla vaccinazione, avremmo limitato al massimo questa situazione. Se pensiamo che nel giro di due settimane i casi di influenza sono passati da 70.000 a 150.000 e che circa il 70% di questi si reca nei Pronto Soccorso in assenza di filtro sul territorio, capiamo bene che l'immunità sul territorio sia insufficiente e che i virus trovino terreno fertile".

Proprio l'anticipo del punto massimo dei contagi, che generalmente si verifica a fine gennaio, sta provocando un maggior afflusso nei reparti d'urgenza anche a causa della coincidenza della parziale chiusura degli studi medici di famiglia per le feste. Il 29 dicembre, l'Istituto superiore di sanità ha evidenziato il trend settimanale in crescita dell'influenza con una percentuale di contagiati poco sotto il 30 per cento (29,4 per cento) sul totale dei campioni analizzati, sottolineando inoltre come nel caso della simil influenza il livello attuale risulti il più alto di tutte le stagioni precedenti. Mentre sono quasi 40mila le infezioni da Covid registrate nell'ultima settimana, anche e i dati Fiaso non segnalano un aumento di ricoveri a causa del virus pandemico.