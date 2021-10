Influencer e Black Friday: così le star dei social si preparano all'assalto

Oggi tutti viviamo collegati al mondo dei social, e Instagram è senza alcun dubbio quello più utilizzato e popolato del web. Recenti studi hanno monitorato gli italiani, che mediamente trascorrono su questo social, un tempo pari a circa 7 ore al mese, non poche se consideriamo che si tratta di una app popolata da foto e video story.

In realtà però, il mondo di Instagram ormai è sempre più concreto e reale, se consideriamo infatti che aziende e colossi mondiali ci hanno costruito su campagne marketing e pubblicitarie ed un vero e proprio commercio, soprattutto per lo shopping online. Ma nello specifico, grandi brand e marchi si affidano agli influencer, figure a noi sconosciute fino a qualche anno fa, che ormai sono l’asticella del mercato e il plus di un prodotto.

Chiara Ferragni in Italia, e forse non solo, è stata la prima, partita con un blog di moda è diventata un fenomeno mediatico a cui tanti personaggi si sono ispirati costruendoci su una carriera e una professione; si, perché ormai quello dell’influencer è un mestiere, like e condivisioni se quantificati e in numeri vertiginosi, si trasformano in monetizzazione di denaro per chi impara questo lavoro moderno, e non è poi così semplice farlo bene, occorre studiare e curare tutto nel minimo dettaglio, nulla è lasciato al caso: numero di post, storie, orario di pubblicazione, filtri, tag.

Al nome della Ferragni potremmo aggiungerne un'infinita, da Mariano Di Vaio che insieme alla sua famiglia è diventato icona e frontman di molti brand, la De Lellis, o ancora personaggi del mondo dello spettacolo come Frank Matano o ClioMakup nati proprio sui social e che poi hanno sfondato anche in TV.

Codici sconto personali, capsul collection sono solo alcuni degli strumenti utilizzati per il social marketing e tutto quello che vale per la routine del commercio viene implementato in periodi di vendite straordinarie, proprio come il Black Friday; del resto manca pochissimo alla data delle vendite dedicate.

Non è un segreto per nessuno che i social network abbiano una grande influenza, quindi approfittanre per aumentare le vendite è cosa buona e giusta; inoltre, quest’anno il mondo sta affrontando una “nuova normalità” a causa della pandemia da Covid-19, quindi senza dubbio, per questo Novembre 2020 gli sconti saranno diversi e sarà l’anno con più opportunità per il commercio e-commerce.

Il marketing degli influencer

La prima cosa su cui si basa questo tipo di marketing è stabilire il genere a cui sono diretti i prodotti o i servizi; potrebbe essere focalizzato esclusivamente sulle donne, sugli uomini, sul settore pet, ecc, quindi nella scelta di un influencer da parte di un'azienda si deve tenere in considerazione questi fattori.

Altro elemento essenziale è definire la fascia di età, poiché un adolescente non ha le stesse esigenze di un adulto e di conseguenza il profilo del personaggio influencer deve essere in base all’età del pubblico di destinazione.

Quando parte la campagna Black Friday per gli influencer?

È meglio iniziare qualche giorno prima del Black Friday, poiché molti clienti non vedono l’ora che arrivi questo momento per approfittare degli sconti legati al momento, infatti per adesso Instagram è pieno zeppo di codici sconto legati a personaggi e dedicati al Black Friday o ancora al Cyber Monday.

La prima metà di Novembre può essere utilizzata per pubblicizzare questo evento tanto atteso dai consumatori; in tanti creano una propria wish list, dove salvare i prodotti che vogliono acquistare poi quel giorno: smartphone di ultima generazione, prodotti per la beauty routine, abbigliamento, consolle e videogame. Quindi è l’ideale per iniziare la campagna con gli influencer qualche giorno prima, o ancor meglio, 2 settimane prima.

La campagna di influencer marketing per il Black Friday deve risaltare, quindi in quei giorni, gli influencer devono mettere tutta la carne al fuoco e fare più pubblicità al brand; si stima che il potenziale di vendita di un prodotto, grazie agli influencer possa essere maggiorato del 30%, infatti il personaggio social deve impricipalemnte essere in grado di generare molto engagement con il pubblico.

Come utilizzano Instagram durante il Black Friday?

Le storie sono il formato più utilizzato in questa rete per pubblicizzare prodotti e servizi e migliorare la portata. Il contenuto dura 24 ore, ma generalmente ha più visibilità rispetto ai post stessi; questo è un grande vantaggio, visto che i fan delle offerte delle settimane precedenti e di quello stesso giorno, saranno molto attenti. Il contenuto è molto versatile perché permette di inserire l’URL dell’e-commerce o di un prodotto o servizio specifico; in questo modo gli influencer indirizzano direttamente il traffico al sito web del prodotto o dell’azienda di cui sono sponsor.

Gli influencer spesso gestiscono queste campagne anche in formato video, con la possibilità di spiegare in modo più personale tutto ciò che riguarda evento e in questo caso il venerdì più nero dell’anno, mostrando i prodotti, come vengono utilizzati e le loro caratteristiche. Offrire codici promozionali poi aumenta sia il loro pubblico che quello del brand sponsorizzato, creando coinvolgimento sui social network e le vendite in quella data speciale, tanto che se pure alla fine la vendita non andrà in porto, comunque il sito avrà ottenuto più visite e un incremento della pubblicità.

E TikTok?

Infine, una menzione d’onore merita TikTok, uno dei social network che è cresciuto di più quest’anno, basti pensare al re italiano dei video TikTok, Gianluca Vacchi.

Dunque il Black Friday sarà di certo promosso dagli influencer anche attraverso questo canale, fatto di video bislacchi. Infatti, quale formato migliore del video? È ciò che il pubblico ora consuma di più ed è esattamente ciò che questa piattaforma offre; sono brevi video di 15 secondi in cui il testimonial cercherà di attirare e coinvolgere i consumatori.

E’ un mondo di hashtag e influencer ormai, che determinano mode, viralizzano contenuti e soprattutto pesano non poco sulle vendite e sul mercato dei consumi; incidenza e numero di followers è dunque fondamentale per un marchio per aumentare le vendite; e così, anche per questo Black Friday 2020, belle e belli, famosi o meno famosi e personaggi del mondo social daranno fondo alle loro energie per promuovere prodotti, offrire sconti dedicati e annunci di tutti i tipi, in un turbinio di post, storie e contenuti.



Fonte: Today.it