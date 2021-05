Donna senza mascherina, caos su un volo per Orio: volano calci e spintoni

Quando l'aereo è atterrato, inevitabile, ad aspettarla c'erano le forze dell'ordine: è stata identificata e poi denunciata. Non poteva essere altrimenti: il riferimento è alla vicenda che coinvolge la ragazza che il 25 maggio scorso ha dato in escandescenze sul volo Ibiza-Orio al Serio della compagnia Ryanair.

Da una prima ricostruzione, pare che la giovane fosse a bordo del velivolo ma con la mascherina abbassata. Alla richiesta di indossarla, avrebbe reagito in malo modo. Tanto da costringere gli steward (come si vede nei video già virali sui social: per la cronaca, ripresi e pubblicati su Facebook e Instagram anche da Selvaggia Lucarelli) a fare di tutto per il calmarla ed evitare il peggio.

Non sarebbero mancati insulti, calci e spintoni e pure una presunta aggressione. La giovane donna avrebbe poi millantato parentele altolocate (ovviamente da verificare): un fratello maresciallo e una cognata giudice.