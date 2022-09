I Volontari di Scientology a sostegno di famiglie disagiate nelle Marche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

I Ministri Volontari di Scientology, Organizzazione di Volontariato con sede a Brescia, ha sostenuto i volontari che da varie città hanno voluto recarsi a Senigallia, presso la sede di Scientology della città, per sostenere le famiglie colpite. Già da Venerdì 16 Settembre, dopo l’esondazione del Fiume Misa che ha colpito buona parte della provincia di Ancona, si sono recati a Senigallia per portare aiuto ai cittadini in difficoltà a causa della catastrofe. Poco dopo le 5 del 15 Settembre infatti, il fiume Misa, dopo aver raggiunto il limite massimo ha iniziato a straripare. Varie zone della città sono state allagate colpendo abitazioni, negozi, garage e uffici.



“È stata una settimana di intenso lavoro” ha detto Mario Caradonna, Ministro Volontario di Roma e coordinatore per gli aiuti a Senigallia, “ma possiamo ritenerci soddisfatti perché siamo riusciti a portare il nostro supporto agli enti di Protezione Civile e soprattutto ai cittadini che sono stati colpiti dall’esondazione del Misa. In questa settimana sono arrivati Ministri Volontari da tutta Italia per poter contribuire e ridare sollievo alla popolazione: da Torino, Milano, Bergamo, Roma, Padova, Ravenna, Macerata e anche dai paesi limitrofi di Senigallia.” I volontari negli ultimi dieci giorni hanno aiutato gli enti nel ripulire le strade che erano completamente ricoperte dal fango, hanno aiutato diverse famiglie a smaltire ingombranti come lavatrici e mobili che sono stati danneggiati e hanno girato per le vie della città per raccogliere e portare in discarica i rifiuti accumulati nello smaltimento, per un totale circa di 300 metricubi.



Molti cittadini hanno ringraziato i volontari per il loro aiuto e supporto. Alcuni hanno voluto offrire bevande e pasti a tutti i volontari. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Che prestino servizio presso le proprie comunità o che si trovino all’altro capo del mondo, il motto dei Ministri Volontari di Scientology è “Qualcosa si può fare a riguardo”. Questo programma, creato a metà degli anni Settanta da L. Ron Hubbard e patrocinato dalla Church of Scientology International come servizio religioso sociale, oggi costituisce una delle più ampie e visibili forze di soccorso indipendenti a livello internazionale. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”. Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state addestrate, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora.



Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita in caso di calamità causate dall’uomo o naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.