I Progetti del Cuore realizzano un mezzo per i cittadini di Rovato

Rovato: consegnato all'Associazione di volontariato Icaro Onlus un doblò attrezzato per il trasporto dei giovani atleti disabili agli impianti sportivi del territorio. Progetti del Cuore con questa iniziativa vuole continuare a garantire il servizio di trasporto sociale gratuito ai ragazzi in difficoltà e alle famiglie del territorio.



“Il mezzo di trasporto verrà utilizzato principalmente su tutto il territorio di Rovato e sui comuni limitrofi – sostiene il presidente dell’associazione Luca Suardi Danesi – ed effettuerà un servizio di trasporto per ragazzi disabili e di coloro che, non essendo ancora in possesso della patente e magari non avendo i genitori disponibili, potranno essere accompagnati al campo sportivo dove fare attività." Ringraziamo davvero di cuore tutte le attività che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa!