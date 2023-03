Spa, tre piscine e percorso salute: una villa seicentesca diventerà il primo hotel 5 stelle

Da villa nobiliare a hotel cinque stelle, passando per centro direzionale e location per matrimoni. La storica dimora di Villa Tassinara, a Rivoltella del Garda, diventerà presto il primo albergo a cinque stelle di Desenzano. Acquistata dalla famiglia Ambrosi, proprietaria dello storico marchio caseario, ora assorbito da Lactalis, sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e ampliamento, per diventare un albergo di lusso ricco di storia e confort. La notizia e il dettaglio del progetto sono riportati sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

La villa seicentesca dei conti Arrighi venne abitata dal ministro fascista Giuseppe Tassinari. Negli anni Sessanta divenne sede del centro di formazione di Ibm, mentre negli ultimi anni, prima della chiusura, è stata una location per feste e matrimoni. L'intervento di ristrutturazione e ampliamento, recentemente approvato dalla Giunta Comunale, sarà rispettoso del valore storico-architettonico del complesso.

Nella struttura troveranno spazio una spa da 242 mq con sette sale trattamenti, una medical spa e un'area fitness da 56 mq. Il ristorante avrà 202 coperti al chiuso e altri 40 in giardino. Oltre a questo ci saranno bar e area lounge, con un'ampia sala colazioni. Tre le piscine, una nella corte e due nei giardini, dove vi saranno anche il campo da tennis e il percorso-salute. Oltre alle normali - lussuose - camere da letto, vi saranno anche tre suite extralusso, vere e proprie villette con giardino e piscina privati.