Compra un Gratta e Vinci in edicola: maxi premio da 2 milioni di euro

Maggio è iniziato alla grande a Gussago per un appassionato di Gratta e Vinci. A regalare un premio da sogno è stato un tagliando della serie "Super Numerissimi", dal costo di 10 euro.

Un fortunato giocatore dell'edicola di via Dante Alighieri, in pieno centro, si è portato a casa una ricca vincita di 2 milioni di euro, quella più alta per questo tipo tagliando.

Attenzione, però, la vincita non sarà esattamente quella che verrà incassata. Per i premi sopra i 500 euro è infatti prevista una trattenuta del 20%, sulla cifra eccedente proprio i 500 euro: si porterà perciò a casa 1,6 milioni di euro; siamo sicuri, comunque, che riuscirà ad accontentarsi.