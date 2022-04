Quando esci dalla tangenziale e ad attenderti c'è un enorme cinghiale

Stupore e, forse, anche un pochino di paura. Queste le sensazioni provate dall'automobilista che, nella notte tra domenica e lunedì, si è imbattuta in un grosso cinghiale mentre percorreva la provinciale 19, la 'tangenziale' che collega la Franciacorta a Concesio.

Smartphone alla mano, la giovane donna ha immortalato l'ungulato mentre brucava l'erba di un'aiuola spartitraffico posta all'uscita di Gussago, a poca distanza dalla trafficata arteria. Le foto del 'pasto' frugale sono poi state condivise sulla pagina Facebook del paese, con l'ironico commento "È di qualcuno?".

L'insolita incursione del cinghiale non ha causato incidenti o disagi alle auto in transito: è andata bene, per fortuna. Terminato il 'pasto', l'animale se n'è andato senza fare troppi danni: messo in fuga, forse, dai fari delle macchine e dal rombo dei motori.