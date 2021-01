Lavori in corso in tangenziale: in arrivo i nuovi autovelox (con sistema Tutor)

Lavori in corso da qualche giorno sulla Strada provinciale 19: è qui che nel tratto compreso tra i Comuni di Gussago e Paderno Franciacorta, in entrambi i sensi di marcia, verranno sostituiti gli attuali autovelox fissi – tarati con un limite di 90 chilometri orari – con nuovi rilevatori con sistema Tutor, che si occuperanno invece di registrare la velocità media tra un impianto e un altro (come già succede in Tangenziale Sud).

Lo scrive il Giornale di Brescia, che riporta le parole del comandante della Polizia Provinciale, Claudio Porretti: “Purtroppo con il passare del tempo le persone hanno cominciato a ricordare a memoria l'esatta ubicazione dei rilevatori, e ci siamo accorti che rallentavano solo in prossimità di essi, aumentando subito dopo la velocità”.

La "conversione" al sistema Tutor

Ecco spiegato il motivo della “conversione” al sistema Tutor: così facendo gli automobilisti dovranno rispettare il limite dei 90 all'ora per tutta la tratta, senza rallentare solo in vista dell'autovelox fisso per poi accelerare subito dopo. Come detto è la Tangenziale Sud che ha fatto scuola: qui i Tutor sono presenti da anni, e si sono accompagnati a un significativo calo degli incidenti stradali. Non si esclude che lo stesso sistema venga implementato anche in altre strade di competenza provinciale.