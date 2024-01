L'autovelox appena attivato che fa più di 100 multe al giorno

Più di 100 multe al giorno per il nuovo autovelox di Gussago, di tipologia tutor e dunque programmato per il rilevamento della velocità media: è stato installato ancora a novembre, ma è solo da poche settimane che è davvero in funzione (e che sta elevando sanzioni). Di proprietà della Provincia di Brescia, è stato concesso in comodato d'uso al Comune: si trova sulla Strada provinciale 19, nella corsia che porta in direzione sud, verso Quinzano d'Oglio. La strumentazione, come detto, non rileva la velocità istantanea al passaggio dei veicoli, ma calcola la velocità media in un preciso tratto, in questo caso lungo circa 3 chilometri.

Il primo rilevatore è montato a fianco di un autovelox tradizionale, in direzione Concesio: il secondo lettore si trova invece appena prima dello svincolo per Ronco, dopo la seconda galleria. Questo in un tratto di strada dove negli ultimi anni si sarebbero verificati numerosi incidenti, anche mortali: ogni giorno vi transitano migliaia di veicoli e il limite di velocità è fissato ai 70 km/h.

“Dai primi dati – ha dichiarato a Bresciaoggi il sindaco Giovanni Coccoli – è emerso che, in media, vengono scattate un centinaio di sanzioni al giorno. Ci auguriamo che sia un numero in calo, perché a noi interessa soprattutto una viabilità sicura. Il tutor è uno strumento efficace per la sicurezza”.