Progetto People Love Life: incontro con il luminare Guido Costamagna

#PeopleLoveLife Tecnologie, divulgazione e ricerca per non morire di tumore Se la vita finisce per una distrazione Se la vita sarebbe potuta continuare grazie a un controllo Per dire sempre meno "è troppo tardi” Incontro aperto alla cittadinanza con i Prof. Costamagna del Policlinico Gemelli, il Prof. Spada di Fondazione Poliambulanza e la Dott.ssa Mascaretti di ATS Brescia “Promemoria per salvarti la vita dal tumore del colon retto: Tecnologie, divulgazione e ricerca scientifica per dire sempre meno “è troppo tardi” #PeopleLoveLife è un progetto di ricercatori, persone e inventori con un sogno realizzabile: far sapere a più persone possibili che ci sono strutture e professionisti che lavorano per preservare la vita e renderla il più lunga possibile.



È una opportunità che la prevenzione e la scienza possono realizzare. Incontro inaugurale del progetto “People Love Life” è lunedì 27 Giugno ore 16.30 nella sala Convegni di Fondazione Poliambulanza in Via Bissolati 57 Brescia – Dopo il dibattito, moderato dalla giornalista Daniela Affinita, un aperitivo per tutti gli ospiti e presenti. Durante l’incontro inaugurale del progetto PeopleLoveLife verranno presentati le video-testimonianze dirette di Paolo Benaglio e Marialuisa Locatelli, due pazienti che, grazie alla prevenzione e allo screening, sono riusciti a combattere il tumore del colon-retto. Testimonianze intime, coinvolgenti di due esistenze, quelle di Paolo e Marialuisa, che continuano a vivere con una consapevolezza diversa.



In parallelo approfondimenti su innovazione, tecnologie e intelligenza artificiale grazie agli interventi della Dott.ssa Silvia Mascaretti, Dirigente Medico Servizio Medicina Preventiva della Comunità - U.O. Screening Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS Brescia, del Professor Costamagna del Policlinico Gemelli di Roma e del Professor Spada della Fondazione Poliambulanza di Brescia. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, apre una serie di iniziative che saranno proposte in Italia per divulgare e promuovere la cultura della prevenzione per la salute della persona. Progetto #PeopleLoveLife Buffet e Incontro inaugurale 27 Giugno 2022 presso Sala Convegno - Fondazione Poliambulanza Brescia Via Bissolati 57