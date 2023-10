Guerra e bombe, i bresciani bloccati in Israele: "Aiutateci a tornare a casa"

Sarebbero fino a 500 gli italiani attualmente bloccati in Israele, nei giorni ad alta tensione che tengono il Medio Oriente (e il mondo) con il fiato sospeso per l’inasprirsi del conflitto permanente tra lo Stato ebraico e la Palestina: tra questi anche numerosi bresciani.

Le testimonianze dei bresciani

La giovanissima Valentina, 16 anni di Brescia, è in trasferta con una comitiva di 38 pellegrini per un viaggio religioso, 9 sono bresciani: sono partiti il 29 settembre, sarebbero dovuti rientrare sabato ma il loro volo di ritorno, come tanti altri, è stato cancellato. “Siamo bloccati in una struttura nel quartiere arabo di Gerusalemme – ha riferito in un video pubblicato sui social –. Non riusciamo a tornare a casa, non riusciamo a trovare i voli. Tutti i voli che troviamo vengono cancellati, uno dopo l’altro”.

Fa parte dello stesso gruppo anche Luisa Ospina di Montichiari, bloccata con il marito e due figli di 2 e 4 anni. È stata intervistata dal Tgr Lombardia: “Abbiamo cercato di contattare la Farnesina e di farci aiutare – ha spiegato – ma per il momento non abbiamo ricevuto alcun sostegno reale”. I prossimi giorni saranno decisivi.