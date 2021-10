Quanto durerà il Green Pass: cosa dice il governo e l'ipotesi tamponi gratis

Al via la prima settimana con l’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori: sarà necessario esibire la Certificazione Verde per accedere ad uffici, fabbriche e negozi. Se venerdì 15 ottobre anche Brescia ha retto bene il colpo, ora si dovrà attendere per avere la conferma a lunga durata. Nel frattempo qualcuno ha già richiesto di cancellare il Green Pass e o di modificarlo. Per quanto riguarda la “scadenza”, Matteo Salvini ha parlato di novembre, mentre il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ipotizza il 31 dicembre 2021, data al momento più plausibile.

Quando sarà cancellato il Green Pass?

Il governo per ora prende tempo. "È presto per discuterne - dice alla Stampa il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri -. Per arrivare ad abolire il Green Pass si deve procedere gradualmente. Dobbiamo ancora riaprire al 100% alcune attività, come le discoteche. Con il passo successivo si tolgono, uno alla volta, alcuni obblighi: prima di indossare la mascherina, poi di mantenere le distanze di sicurezza. Solo alla fine si può affrontare il nodo Green Pass". Per Sileri "si deve essere sicuri che non ci siano cluster di polmoniti, che non ci siano varianti pericolose e che gli altri Paesi sono andati sufficientemente avanti con la vaccinazione. Il Green Pass non si può togliere, poi, finché ci sono le terze dosi da fare. Dobbiamo entrare nell’ottica - conclude Sileri - che l’immunità del 90% va mantenuta, non solo raggiunta".

Dopo il D-Day di venerdì scorso, si attende la prova di oggi per il Green pass. Intanto, le certificazioni verdi scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un'accelerazione proprio a cavallo dell'entrata in vigore dell'obbligo per i lavoratori: 2,5 milioni i pass emessi tra giovedì e sabato. Di questi, 1,8 milioni derivano da tamponi. La 'macchina' dei test sarà messa sotto stress in settimana, vista la grande richiesta e la loro breve validità (48 ore). Già ieri code si sono formate in diverse farmacie. Al di là delle proteste ancora in atto, ci sono timori di un aumento delle defezioni sul lavoro, dopo il +23% di certificati di malattia registrato venerdì scorso rispetto a quello della settimana precedente.

Ci sono ancora dubbi sul numero delle persone che richiederanno il test a partire da questa mattina sono circa 3 milioni i lavoratori senza vaccino. Non tutti si presenteranno ogni 48 ore a fare il tampone. Dal numero infatti vanno tolti coloro che si sono ammalati negli ultimi sei mesi, e quindi hanno il Green Pass (sarebbero circa 500 mila), coloro che hanno l’esenzione per problemi di salute (altri 200 mila) e infine chi via via ottiene il documento perché si è vaccinato con la prima dose 15 giorni prima. Poi ci sono quelli in malattia, maternità e ferie. Infine bisogna considerare che tanti autonomi non si presenteranno ogni due giorni a fare il tampone. "È probabile - aggiunge Repubblica - che tra gli artigiani o comunque nelle imprese piccole o piccolissime l’adesione sia bassa, perché si conta sul fatto che i controlli non potranno essere capillari tra queste categorie".

L'ipotesi tamponi gratis

In Senato, oggi, alle 18, è previsto il termine di presentazione degli emendamenti sulla conversione del decreto che ha imposto l’obbligo di Green Pass sul lavoro. Una posizione dominante è ricoperta dalla Lega che chiede: prezzi calmierati per i tamponi, l’allungamento della validità dei test da 48 a 72 ore, e l’estensione del Certificato Verde per coloro che sono guariti dal Covid negli ultimi 12 mesi.

A condividere in parte il pensiero della Lega è il M5s, il quale vuole chiedere l’esenzione dall’obbligo a tutte quelle categorie di lavoratori che conducono un’attività all’aperto o senza entrare a contatto con altre persone. Ancora discusso il tema dei tamponi gratis: per adesso sul tavolo esiste una doppia ipotesi: tamponi gratis per gli incapienti, oppure un calmieramento del prezzo dei tamponi a 8 euro.

Fonte: Today