Brescia partecipa alla Green Food week, nelle scuole della città pasti 'sostenibili'

Il Comune di Brescia aderisce alla Green Food Week, il cibo amico del pianeta, iniziativa promossa da FoodInsider, osservatorio sulle mense scolastiche che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica per identificare modelli virtuosi. Il progetto vuole contribuire a rendere più consapevoli e responsabili riguardo al peso che l’alimentazione ha sul nostro pianeta.

Il modello di cibo adottato dalle economie più ricche contribuisce in modo sostanziale al surriscaldamento climatico, producendo enormi quantità di gas serra. La produzione di cibo impatta sul cambiamento climatico ed è responsabile di un terzo di tutte le emissioni di gas serra e il settore zootecnico, da solo incide, per il 15%.

Per questo il Comune di Brescia il 10 marzo proporrà in tutte le mense scolastiche un menu green composto da finocchio e carote in pinzimonio, pasta integrale con ragù di verdure, hamburger di legumi, pane e frutta di stagione.

All’iniziativa hanno aderito più di 100 realtà tra Comuni, università e aziende che condividono la necessità di una maggiore consapevolezza del peso che l’alimentazione ha sul pianeta.