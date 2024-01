Vince 2 milioni al Gratta&Vinci ma non li divide: gli amici lo denunciano

Aveva comprato il biglietto fortunato sul lago di Garda, a Torri del Benaco: aveva “grattato” il tagliando a casa di un amico svelando una vincita record, da 2 milioni di euro. Ma tempo poche settimane e gli amici che erano con lui l'hanno denunciato: questo perché non avrebbe diviso la vincita in tre, per quello che – a detta di chi lo accusa – sarebbe stato un Gratta&Vinci comprato in società.

L'incredibile vicenda

È l'incredibile vicenda che dal Garda arriva a Monzambano, nell'Alto Mantovano, dove il protagonista vive e lavora: si tratta di un artigiano di 41 anni, finito ora a processo per appropriazione indebita a seguito della denuncia di due amici. “Dicono solo bugie, quel biglietto è mio – ha spiegato il 41enne nel corso dell'udienza, come riportato dalla Gazzetta di Mantova –: non ho mai giocato in società con nessuno perché ho la mia strategia. È vero che la sera del 22 febbraio 2021 ero a casa di un amico quando ho cominciato a grattare i tagliandi. Ho esultato quando ho scoperto la vincita e uno dei due amici mi ha chiesto di fare una foto”.

Passati quasi tre anni, i tre amici ora se la vedranno in tribunale. Pare che il 41enne avesse promesso una parte dei soldi (80mila euro ciascuno) ai due conoscenti: ma poi è arrivata la denuncia. Come da prassi, in casi come questi, la Guardia di Finanza ha congelato i conti dell'artigiano fortunato: avrebbe inoltre chiesto chiarimenti su un'altra vincita milionaria. Fortuna o strategia, chissà: il 41enne aveva già sbancato un altro milione di euro, in un'altra occasione.