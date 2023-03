Emergenza siccità, in paese già manca l'acqua: "Mai accaduto in 50 anni"

L'emergenza siccità si vede e si sente. Anche in Valcamonica, ai piedi delle montagne: sono giorni complicati a Darfo Boario Terme per la frazione di Gorzone e le località Castello e Sciano. A decine i residenti che sono rimasti senza acqua: costretti a rifornirsi all'unica fontana del paese (che però almeno funzionava) mentre l'amministrazione comunale e soprattutto Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico, si erano mobilitati per risolvere l'emergenza.

Sempre meno acqua dalla valle

Una concatenazione di fattori avrebbe portato alla mancanza d'acqua. Su tutti la siccità: "La situazione dell'acquedotto Lanzoni che scende dalla Val di Scalve e alimenta la sponda destra della città rimane critica, vista la scarsità d'acqua - fa sapere il sindaco Dario Colossi -. La portata della sorgente è passata progressivamente dagli storici 100 litri al secondo agli attuali 25 l/sec, mai accaduto negli ultimi 50 anni". Ma anche problemi agli impianti: "La mancanza di un sistema di telecontrollo, di misuratori e di un piano delle reti aggiornato, oltre alle perdite date dalla vetustà delle tubazioni - continua il sindaco - fanno di questo acquedotto un vero colabrodo".

Tecnici e operai al lavoro

Tecnici e operai di Comune e Acque Bresciane hanno lavorato senza sosta per riportare l'acqua alla frazione di Gorzone: prima con le autobotti, poi con interventi alla presa dell'acquedotto, infine con la ricerca e la riparazione delle perdite. "A Gorzone, non senza difficoltà, è stata garantita l'acqua in quantità e qualità - è il commento del sindaco a fine giornata -. Adesso le idee sono chiare e, da lunedì, dalla fase emergenza si passa a quella di programmazione e progettazione per potenziare captazione, ridurre perdite, introdurre le tecnologie di monitoraggio delle vasche e delle reti. Riteniamoci fortunati: se fosse accaduto in estate avremmo potuto solo sederci sul monte e pregare invocando la pioggia".