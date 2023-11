Uccisa dal suo ex come Giulia, il papà: "Quante donne devono ancora morire?"

La morte di Giulia e la morte di Yana: unite da un tragico destino, uccise dalle mani insanguinate dei loro ex fidanzati. È successo di nuovo, ancora una volta: Giulia Cecchettin è stata ammazzata da Filippo Turetta, arrestato in Germania dopo giorni e giorni di fuga. Così era successo per la povera Yana Malaiko, 23 anni: uccisa a Castiglione delle Stiviere dal suo ex Dumitru Stratan – andrà a processo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, il 21 novembre a Mantova l'udienza preliminare – e poi ritrovata dopo una decina di giorni in una strada di campagna, ai confini con Lonato.

Nei giorni dell'ennesimo dolore interviene Oleksandr Malaiko, il papà di Yana: l'intervista integrale nel video allegato all'articolo. “Voglio esprimere le mie sincere condoglianze alla famiglia di Giulia, un'altra giovane ragazza brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato – dice Malaiko –. Purtroppo so bene come ci si sente: il mio cuore e la mia anima sono con voi in questo momento, vorrei correre da voi per abbracciarvi e lottare insieme”.

"Quante donne devono ancora essere uccise?"

“Sono il padre di Yana Malaiko – continua Oleksandr –, anche lei brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato. Sono 105 le vittime di femminicidio in Italia, in soli 10 mesi: non ho parole. Sono cresciuto con la convinzione che sia dovere di tutti, soprattutto degli uomini, proteggere le persone deboli e le donne, non solo quando sono in pericolo, ancora di più per evitare che vengano uccise. Mi rivolgo alla società italiana: quante donne devono essere uccise prima di svegliarsi? Serve ritornare ad essere padri consapevoli e coscienti di come crescono i propri figli, imparare ad educare e insegnare il rispetto, serve aiutare i conoscenti e gli amici che si vedono come possibile violenti, farli seguire e aiutare. Alzatevi, unitevi e combattete per la libertà di scegliere, di essere liberi in un mondo sano dove un uomo e una donna sappiano convivere nel rispetto, facendo attenzione della felicità dell'altro”.