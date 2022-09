Il giro del Garda con il sup: Anna e Francy, due amiche in cerca dell'impresa

Centocinquanta km di pagaiate per fare il giro del Lago di Garda, un faticoso omaggio a un luogo che, ogni giorno, regala bellezza a non finire. Da mesi Anna e Francy si sono allenate per un'impresa nata dal desiderio di potere osservare in "stand up paddle" tutti paesi del Benaco.

La loro passione per il SUP nasce casualmente nella primavera 2021, dalla semplice ricerca di uno sport "fresco" da poter praticare all'aperto anche nei mesi caldi: "Con delle attrezzature semplici ed accessibili, abbiamo iniziato in autonomia a studiare l’equilibrio nella spiaggia di Padenghe, paese nel quale viviamo, per spingerci sempre oltre", commenta Anna.

"Proprio questa spinta ci ha permesso di vedere dettagli della costa che solo viaggiando lentamente si possono cogliere. La continua curiosità per questo nuovo modo di osservare è diventata lo stimolo per una sfida sportiva, un perimetro di meraviglie che inizia e finisce nel nostro bellissimo paese", conclude Francy.



Le due amiche sono partite dal lido di Padenghe stamattina e sono ora impregnate in una faticosa (ma affascinante) impresa.