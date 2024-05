Inaugurata la nuova tangenziale: un’opera attesa da più di 26 anni

Prima tappa completata e primo obiettivo raggiunto: inaugurata a Ghedi la nuova strada del Vergine, lungo l’omonima via, nel tratto compreso tra la rotatoria sulla strada per Borgosatollo fino alla nuova rotonda sulla strada per Castenedolo, parte di un’opera più complessa (la Ghedi-Borgosatollo, i cui lavori procedono però spediti) attesa ormai dal 1998, da più di 26 anni.

La nuova strada, di fatto una tangenziale, misura circa 2,2 km e collega la futura Ghedi-Borgosatollo con la Ghedi-Castenedolo. I lavori si erano in realtà compiuti da un paio di settimane: sabato mattina l’inaugurazione ufficiale. Siamo alla periferia del paese, là dove s’incrociano la Strada provinciale 668 che porta a Montichiari e, appunto, la nuova viabilità che sta lentamente prendendo forma.

Con l’apertura del primo tratto ci si avvicina al traguardo della Tangenziale nord, detta anche Tangenziale nord-est, parte del comparto viario che ha visto la luce a partire dagli anni 2000 con la realizzazione della Tangenziale ovest, proseguito poi con la variante alla Sp668. Dopo anni di stallo, lo “sblocco” definitivo è arrivato grazie all’intervento dell’azienda Valsir, che prevede di realizzare proprio a Ghedi un “campus” da 130 milioni di euro: tra le opere compensative anche tre interventi di viabilità, per un totale di circa 2,5 milioni.

I lavori sulla Ghedi-Borgosatollo

“La risistemazione e la messa in sicurezza della Ghedi-Borgosatollo – spiega il sindaco Federico Casali – è un obiettivo che abbiamo fortemente voluto fin dall’inizio della nostra amministrazione. Non è stato facile, dalle difficoltà burocratiche a quelle economiche, senza dimenticare gli anni del Covid: un percorso ad ostacoli”. A livello economico l’intervento sull’intera tratta costerà almeno 2,3 milioni di euro, già a disposizione del Comune grazie all’avanzo di amministrazione dello scorso anno. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2024 e riguarderanno il percorso che parte dalla nuova rotonda di Via Del Vergine, da collegarsi con la nascente Tangenziale nord, e giunge fino alla rotatoria all’altezza dell’innesto nella Corda Molle.