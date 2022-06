Atterrato a Ghedi il primo caccia F35: potrà trasportare bombe nucleari

A pochi giorni dal volo dei Tornado sulla città di Brescia (e non solo) in occasione della partenza della 1000 Miglia, è atterrato all'aerobase di Ghedi il primo caccia F35 di ultima generazione, in dotazione all'Aeronautica militare e messo definitivamente a disposizione, tra qualche settimana, proprio al 6° Stormo di Ghedi. Si tratta di un velivolo F35 di quinta generazione, modello F35A, identificato con il numero di "tail" (coda) 6-01. Scortato da tre aerei Tornado, ma che non saranno pensionati e saranno in servizio ancora per diversi anni, il nuovo F35 è atterrato giovedì intorno alle 10.30, pilotato dal tenente colonnello Ciro Maschione.

Alla base militare è andata in scena, di fatto, una vera e propria cerimonia. Il VI Stormo di Ghedi sarà il secondo raggruppamento ad utilizzare i nuovi F35, che intanto sono già a disposizione del 32° Stormo di Amendola, Foggia. Il velivolo è stato annunciato e presentato da Francesco Vestito, comandante della prima Regione Aerea e Comando Forze da Combattimento di Milano, e da Giacomo Lacaita, comandante dei "Diavoli Rossi" di Ghedi.

La cerimonia per il primo F-35

"La cerimonia, sobria ma di alto valore simbolico - si legge su Report Difesa - ha suggellato un passaggio importante della storia moderna del 6° Stormo, che inizierà ad operare con il proprio personale sul nuovo sistema d'arma, e lo qualificherà sempre più quale reparto di spicco in seno alla forza armata. Infatti, i Diavoli Rossi potranno concorrere ad aumentare le potenzialità operative di quinta generazione dell'Aeronautica militare, oltre a continuare ad esprimere le capacità operative assicurante con i PA-200 Tornado". I caccia F35, scrive Il Manifesto, sono attrezzati anche per il trasporto di testate nucleari (a Ghedi ce ne sarebbero forse una ventina).