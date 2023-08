Gattino investito, lo lasciano agonizzante in una pozza di sangue

Un gattino è stato trovato sul ciglio della strada, investito da un’automobilista che non ha neanche avuto la pietà di fermarsi per vedere cosa fosse accaduto, lasciandolo agonizzante in una pozza di sangue.

Questa la storia di “Ciocino”, ora accudito dalle volontarie dell’associazione Laica di Erbusco: “Ringraziamo di cuore chi lo ha segnalato e la dottoressa Vitali di ATS Brescia che gli ha prestato il primo soccorso, consentendoci di prenderlo subito con noi, viste le condizioni abbastanza critiche del piccolo”, fanno sapere dall’associazione.

“Ciocino è stato trovato con gravi ferite agli arti anteriori – spiegano –, una delle quali ha causato una grave lesione al nervo radiale e per questo ha dovuto subire un intervento per l'amputazione di un arto”.

L’animale era inoltre molto denutrito e disidratato: è stato ricoverato in clinica per il post operatorio e la riabilitazione, “poi avrà bisogno di una famiglia che gli faccia dimenticare tutta questa brutta esperienza”, concludono le volontarie.

Per tutto quello che è stato fatto per lui, dall'operazione chirurgica alle medicine, è stata preventivata una spesa di circa 400 euro. Se qualcuno volesse aiutare l’associazione Laica, anche solo con un piccolo contributo, sarebbe un dono davvero prezioso. Queste le modalità per donare: