Un palazzo da sogno è in vendita, ma nessuno lo vuole acquistare

Un palazzo incantevole, situato in pieno centro storico, con annesso grande giardino interno e limonaia: il costo non era nemmeno esorbitante, ma nessun privato, e nemmeno il Comune, hanno presentato un'offerta. Stiamo parlando di Palazzo Avanzini, situato in via XXIV Maggio a Gargnano, sul lago di Garda. Il quotidiano Bresciaoggi ha rivelato che il bando pubblico di vendita scaduto martedì scorso è andato deserto, e non è pervenuta alcuna offerta.

La base d'asta era fissata in 2.483.000 euro. A preoccupare probabilmente sono i costi per la ristrutturazione dell'immobile storico, 1.631 metri quadrati per un edificio a tre piani, con ampi spazi sul retro e un grande giardino con limonaia. L'immobile è di proprietà dell'Università degli studi di Milano. In passato - nel 2005 - pareva che potesse essere la stessa università a recuperare il palazzo, ma poi non se ne fece nulla. Nell'asta andata deserta, il Comune di Gargnano non ha fatto valere il diritto di prelazione.